Марк Стейн: «Бакс» могут перевести Дока Риверса на должность консультанта в следующем сезоне»

Док Риверс может покинуть пост главного тренера «Милуоки», но остаться в клубе.

«Милуоки» может перевести Дока Риверса на должность консультанта в следующем сезоне, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В тренерских кругах лиги растет ожидание, что 64-летний специалист не вернется на скамейку «Бакс» в следующем сезоне. У него остается один сезон по контракту, но клуб может просто перевести его на позицию консультанта – они найдут способ это оформить и предложат ему другую роль», – поделился Стейн в подкасте ALL NBA.

