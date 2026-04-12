Марк Стейн: «Бакс» могут перевести Дока Риверса на должность консультанта в следующем сезоне»
Док Риверс может покинуть пост главного тренера «Милуоки», но остаться в клубе.
«Милуоки» может перевести Дока Риверса на должность консультанта в следующем сезоне, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«В тренерских кругах лиги растет ожидание, что 64-летний специалист не вернется на скамейку «Бакс» в следующем сезоне. У него остается один сезон по контракту, но клуб может просто перевести его на позицию консультанта – они найдут способ это оформить и предложат ему другую роль», – поделился Стейн в подкасте ALL NBA.
Док Риверс: «Не собираюсь полностью завершать карьеру, что бы ни произошло»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ALL NBA Podcast
8 комментариев
А смысл его увольнять? Как будто без него будут на что-то претендовать.
консультант по сливу
А в чем проблема уволить его просто
А в чем проблема уволить его просто
контракт! у них уже вроде 2 тренерские зарплаты висят, и новый тренер тоже будет получать не хило
контракт! у них уже вроде 2 тренерские зарплаты висят, и новый тренер тоже будет получать не хило
Думаете он скидку консультантом даст? )
Пусть консультирует кого нибудь не в НБА)
Такой маневр нужно гуглить
