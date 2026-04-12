Тайриз Макси играл через боль в матче с «Индианой»: «Сейчас нет времени осторожничать. Я не подведу товарищей»

Тайриз Макси усугубил повреждение пальца, но продолжил игру с «Пэйсерс».

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси усугубил травму мизинца на правой руке в третьей четверти победного матча против «Индианы» (105:94), но это не помешало ему продолжить игру.

«Сейчас у меня нет времени осторожничать. Мои товарищи по команде нуждаются во мне… Я делал это весь год: поддерживал высокий боевой дух и заряжал им партнеров. Я ни в коем случае не подведу их сейчас», – заявил лидер «Сиксерс».

В последних нескольких матчах Маски играл с фиксатором на пальце и признал, что это влияло на его игру.