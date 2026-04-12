Стефен Карри сыграет в финальном матче регулярного чемпионата с «Клипперс»

Карри сыграет в заключительном матче регулярки против «Клипперс».

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, как ожидается, сыграет в последнем матче регулярного сезона против «Клипперс» – он не значится в списке травмированных.

«Уорриорз» уже обеспечили себе десятое место в Западной конференции и не смогут подняться выше, в то время как «Клипперс» все еще борются за результат. Команда из Лос-Анджелеса может подняться на восьмую строчку в случае победы, но для этого также нужно, чтобы «Портленд» проиграл свой заключительный матч против «Сакраменто».