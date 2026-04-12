Роберт Орри: «В 41 год Леброн превосходит 95% игроков НБА»

Роберт Орри: В 41 год Леброн превосходит 95% игроков НБА.

Легенда «Лейкерс» Роберт Орри поделился мнением о Леброне Джеймсе на фоне его текущей игровой серии после травм Луки Дончича и Остина Ривза.

«Он настолько разносторонний снайпер и великолепный распасовщик. Я не скажу, что он так же хорош в создании броска, как Лука, но он не менее опасен. Иногда мы смотрим на его возраст и думаем, что он уже не тот. Но это не так. Даже в этом возрасте он лучше 95% игроков лиги», – заявил семикратный чемпион НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Чистая правда большинство игроков НБА не тянут уровень 41 летнего Леброна
По факту в серии ЛАЛ-Ракеты надо просто топить за двух дедов, Брона и Кевина. Шансы увидеть такой олдскул даже в следующем пост-сезоне иллюзорны. Если разок зарубятся за серию ноздря в ноздрю, это будет смачно.
