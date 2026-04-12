Адам Сильвер отклонил идею изменения правила 65 матчей: «С точки зрения лиги оно работает»

Комиссионер НБА выступил против реформы правила 65 игр.

Комиссионер НБА Адам Сильвер отклонил предложение об изменении правила 65 матчей. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, на последнем заседании Совета управляющих лиги этот вопрос обсуждался, но Сильвер занял жесткую позицию.

«С точки зрения лиги, это правило работает», – заявил Сильвер.

Норма, введенная перед началом сезона-2023/24, требует от игроков проводить не менее 65 матчей за регулярный чемпионат, чтобы претендовать на попадание в символические пятерк и получение индивидуальных наград.

Следующее заседание Совета управляющих пройдет в июле, и, скорее всего, этот вопрос снова будет поднят, но позиция Сильвера пока остается неизменной.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Лучшее правило лиги последних лет
Отличное правило, даже кавай его прошёл нынче
Ещё бы он не пройдя и сезона согласился. Вертели бы им как хотели потом)
Живой пример сегодня с Йокичем, не будь правила он бы не играл, а так сыграет, и люди что купили билеты на этот матч давно, предвкушая битву Витя - Коля, хотя бы одного увидят, а так бы никого....
Ну ок, давайте представим, что порог опускают до 60 игр, и условный Лука или Витя снова феерит, но, проведя 59 игр, ломается. Будет реакция людей в этом случае чем-то отличаться от нынешней? Я вот совсем не верю, что все такие: а, ну норм, никаких проблем - вычеркивайте из претендентов на награды и пятёрки.
