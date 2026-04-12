Адам Сильвер отклонил идею изменения правила 65 матчей: «С точки зрения лиги оно работает»

Комиссионер НБА выступил против реформы правила 65 игр.

Комиссионер НБА Адам Сильвер отклонил предложение об изменении правила 65 матчей. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, на последнем заседании Совета управляющих лиги этот вопрос обсуждался, но Сильвер занял жесткую позицию.

«С точки зрения лиги, это правило работает», – заявил Сильвер.

Норма, введенная перед началом сезона-2023/24, требует от игроков проводить не менее 65 матчей за регулярный чемпионат, чтобы претендовать на попадание в символические пятерк и получение индивидуальных наград.

Следующее заседание Совета управляющих пройдет в июле, и, скорее всего, этот вопрос снова будет поднят, но позиция Сильвера пока остается неизменной.