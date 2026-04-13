НБА. «Лейкерс» разобрались с «Ютой» и заняли 4-е место по итогам регулярки, 25 очков и 10 подборов Бэма Адебайо помогли «Майами» разгромить «Атланту» и другие результаты
13 апреля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пятнадцать матчей.
«Лейкерс» обыграли «Юту» (131:107). «Озерники» остались на 4-м месте на Западе, так как «Денвер» победил «Сан-Антонио» (128:118).
«Майами» разгромил «Атланту» (143:117), звездный центровой «Хит» Бэм Адебайо отметился 25 очками и 10 подборами (11 из 18 с игры, 1 из 4 трехочковых, 2 из 4 штрафных). Вследствие поражения «Хоукс» заняли 6-е место на Востоке и вышли на «Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика топ-10 драфта-2025 по состоянию на 12.04.2026:
1. Купер Флэгг (Даллас) 69 игр, 21,2 очка + 6,7 подбора за 33:49 мин игрового времени
2. Дилан Харпер (Сан-Антонио) – 68 игр, 11,8 очка + 3,4 подбора за 22:38
3. Ви Джей Эджкомб (Филадельфия) – 74 игры, 16,1 очка + 5,6 подбора за 35:01
4. Кон Книппел (Шарлотт) – 80 игр, 18,6 очка + 5,3 подбора, 42,7 % трехочковых за 31:29
5. Эйс Бэйли (Юта) – 71 игра, 13,8 очков + 4,2 подбора за 27:34
6. Тре Джонсон (Вашингтон) – 60 игр, 12,2 очка +2,8 подбора за 24:02
7. Джеремайя Фирс (Нью-Орлеан) – 81 игра, 14,0 очков + 3,6 подбора за 25:33
8. Егор Демин (Бруклин) – 52 игры, 10,3 очка + 3,2 подбора за 25:09
9. Коллин Мюррэй-Бойлс (Торонто) – 56 игр, 8,6 очка + 5,1 подбора за 22:00
10. Хаман Малуач (Финикс) – 45 игр, 2,7 очка + 2,6 подбора за 08:29 (заметный прогресс по сравнению с февралем!)
P.S. Прости, Юра, мы всё прос..али..((
С окончаем регулярного сезона НБА всех. Клипперс молодцом все ж — установили историческую фигню в виде 6-21 и 36-19 потом.
Очень порадовали Шпоры — Вемби им даёт инопланетный шарм;
На западе главное открытие — я думаю все ж Портленд, хотя и Финикс радовал большую часть сезона уверенной игрой и результатами (неожиданно)
На востоке — конечно Шарлотт. Успех Детройта крутой — первое место в конференции.
Жаль ГСВ и Лейкерс — первым сезоном травмы видимо похоронили (но еще посмотрим), вторых видимо обрекли на скорое прощание с плей-офф (тоже посмотрим, но, видимо, кавалерия как всегда опоздает)
Отдельно скажу про Кавая — отыграл сезон, почти весь. Прекрасен.
Со светлым праздником Пасхи всех! Авдию с и его израильских болельщиков с праздником Песах (прошедшим)
Шпоры - порадовали. Набирали ход, сплачивались в трудные минуты. Подарили сенсационные три победы над Оклахомой.
Также весело было наблюдать за Клипперс и Шарлотт. Очень порадовал Кон своей уверенной игрой, а Ленард - истинный робот. По Каваю навсегда останется открытым вопрос: чего бы он достиг в НБА, сколько титулов бы у него было и какой потенциал в нем скрыт. Жаль, но тот момент с Зазой теперь останется навсегда как метка «до и после». По Шарлотт - есть куда прибавлять, но не верю, что они станут чемпами.
Лэйкерс, ГСВ остаются ультрапопулярными. Жаль, что травмы игроков у них просто волнами. Просто жаль.
Интересными остаются Кливленд и Детройт.
Если в середине сезона казалось, что Окла не такой явный фаворит на чемпионство, то теперь кажетсяа, что пазл складывается во 2-ю гайку.
От плей-офф жду упорной борьбы без травм, сопротивления и неожиданных результатов.
Но как оказалось без Вемби это всё ещё болото не способное даже когда очень надо обыграть второй состав Денвера.
Теперь пусть попробуют дойти до второго райнда, а дальше обыграть уже основной состав Денвера, от которого они вполне успешно совсем недавно отхватили.
Если отлетят от Денвера во втором раунде надеюсь уволят того, кто решил, что Вемби лучше именно эту игру отсидеться. Он бы уж точно такой фигни не позволил. Как же у меня горит...