Фото
0

Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях

В воскресенье победой ЦСКА над УНИКСом в финальном матче завершился первый в истории розыгрыш Winline Basket Cup.

По итогам сезона названа обладатели индивидуальных наград.

– Мело Тримбл (ЦСКА) забрал сразу две индивидуальные награды – «Сделал разницу» (лучший игрок команды-победителя) и Лучшему игроку турнира по мнению болельщиков

– Джален Рэйнольдс (УНИКС) – «Первая опция» (самый результативный игрок турнира)

– Дмитрий Кулагин (УНИКС) – «Стена» (лучший обороняющийся игрок)

– Виктор Сэндерс («ПАРМА») – «Снайпер» (наибольшее количество 3-очковых попаданий)

– Андрей Мартюк («Зенит») – автор WINLINE момента «Финала четырех».

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДмитрий Кулагин
logoЦСКА
Джален Рейнольдс
Мело Тримбл
Виктор Сэндерс
Андрей Мартюк
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoУНИКС
logoWinline Basket Cup
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
