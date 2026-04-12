Определены обладатели личных наград Winline Basket Cup, Тримбл победил в двух номинациях
В воскресенье победой ЦСКА над УНИКСом в финальном матче завершился первый в истории розыгрыш Winline Basket Cup.
По итогам сезона названа обладатели индивидуальных наград.
– Мело Тримбл (ЦСКА) забрал сразу две индивидуальные награды – «Сделал разницу» (лучший игрок команды-победителя) и Лучшему игроку турнира по мнению болельщиков
– Джален Рэйнольдс (УНИКС) – «Первая опция» (самый результативный игрок турнира)
– Дмитрий Кулагин (УНИКС) – «Стена» (лучший обороняющийся игрок)
– Виктор Сэндерс («ПАРМА») – «Снайпер» (наибольшее количество 3-очковых попаданий)
– Андрей Мартюк («Зенит») – автор WINLINE момента «Финала четырех».
Опубликовал: Валерий Левкин
