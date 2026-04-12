Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»

Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб рассказал об ощущениях после первого полного сезона в НБА.

«Еще никогда в жизни не чувствовал такой усталости. Но я готов к следующей игре.

Думаю, я создан для этого. Я просто хочу продолжать расти вместе с товарищами по команде. Я хочу, чтобы мы продолжали улучшать командную химию.

Понятно, что я устал, но всегда есть это «но». Я готов играть. Я готов выйти на площадку и выложиться на все сто в любой вечер», – заявил 20-летний баскетболист.

В текущем сезоне Эджкомб, выбранный под 3-м номером на драфте 2025 года, набирает в среднем 16,1 очка, 5,6 подбора и 4,1 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Philadelphia Inquirer
Материалы по теме
Кто сыграет в плей-офф на Востоке, вытащит ли Леброн «Лейкерс» на 3-е место? Все о последнем дне регулярки НБА
12 апреля, 20:40
Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
12 апреля, 15:44
«Наггетс» и «Лейкерс» решат судьбу 3-го места, «Рэпторс», «Мэджик» и «Сиксерс» поборются за прямой выход в плей-офф и другие расклады перед финалом «регулярки» НБА
11 апреля, 16:12Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем