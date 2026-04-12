Ви Джей Эджкомб о первом сезоне в НБА: «Никогда в жизни не чувствовал такой усталости»
Эджкомб о дебютном сезоне в НБА: Никогда в жизни не чувствовал такой усталости.
Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб рассказал об ощущениях после первого полного сезона в НБА.
«Еще никогда в жизни не чувствовал такой усталости. Но я готов к следующей игре.
Думаю, я создан для этого. Я просто хочу продолжать расти вместе с товарищами по команде. Я хочу, чтобы мы продолжали улучшать командную химию.
Понятно, что я устал, но всегда есть это «но». Я готов играть. Я готов выйти на площадку и выложиться на все сто в любой вечер», – заявил 20-летний баскетболист.
В текущем сезоне Эджкомб, выбранный под 3-м номером на драфте 2025 года, набирает в среднем 16,1 очка, 5,6 подбора и 4,1 передачи за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Philadelphia Inquirer
