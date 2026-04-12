Андреас Пистиолис: «Классная победа в матче с достойным соперником»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал итоги финального матча Winline Basket Cup с УНИКСом (73:62).

«Классная победа в матче с достойным соперником. Сегодня была жесткая борьба. Обе команды показали, как сильно хотят победить, но мы сейчас набрали отличный ход, это заметно по нашим последним матчам, и это было заметно сегодня.

Спасибо нашим поклонникам за поддержку, надеюсь, мы порадовали их. Сегодня празднуем победу, но с завтрашнего дня снова переключаем фокус на победу в чемпионате», – сказал Пистиолис.