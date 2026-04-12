«Лейкерс» подписали двухлетний контракт с Ником Смитом

«Лейкерс » усилили заднюю линию перед плей-офф, подписав двухлетний контракт с защитником Ником Смитом , сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Этот шаг связан с травмами игроков задней линии: Лука Дончич и Остин Ривз выбыли из строя, поэтому клуб был вынужден скорректировать ротацию и добавить глубины на периметре перед решающей частью сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний защитник стабильно приносил пользу в атаке, набирая в среднем 6 очков за игру при 40% реализации трехочковых. Всего он принял участие в 28 матчах, проводя на паркете в среднем 13,5 минуты.