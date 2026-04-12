Илона Корстин о «Финале четырех»: «Показали баскетбол, совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта»

Илона Корстин подвела итог «Финала четырех» Winline Basket Cup.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги «Финала четырех» Winline Basket Cup в Санкт-Петербурге.

В решающем матче ЦСКА взял верх над УНИКСом (73:62).

«ЦСКА победил и сделал это вполне заслуженно. Все решилось на паркете. Сперва чувствовалось волнение, чем воспользовался УНИКС. Но затем мастерство и опыт армейцев взяли верх. Можно отметить еще и командную химию ЦСКА, командный дух, благодаря которым команда победила.

У УНИКСа возникли проблемы с реализацией 3-очковых, а баскетбол такая игра, что если хочешь победить, то надо попадать. Только в конце игры показалось, что мы, возможно, увидим такой же сценарий, который был вчера [«ПАРМА» организовала рывок 20:0 и победила «Зенит» в матче за 3-е место], но не хватило времени.

Единая лига ВТБ и Winline отлично справились с организацией «Финала четырех» Кубка. У нас получился хороший тандем, мы здорово поработали вместе. Лига многому научилась благодаря этому турниру, это был интересный новый опыт. Мы сделали большой шаг в сторону улучшения. Хотели показать баскетбол так, как это делают в Евролиге, в НБА. Мне кажется, у нас это получилось. Именно так, как надо показывать баскетбол – с привлечением звезд, с привлечением блогеров, артистов. Совмещая спорт и шоу. Это идет на благо нашему виду спорта», – рассказала Корстин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
