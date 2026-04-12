«Сакраменто» сохранит Дага Кристи на посту главного тренера (The Athletic)

Даг Кристи остается главным тренером «Кингз» в рамках долгосрочного плана.

«Сакраменто» решил продолжить работу с Дагом Кристи в качестве главного тренера, сделав выбор в пользу стабильности, несмотря на сложный сезон.

Как сообщает The Athletic, Кристи, возглавивший команду в конце декабря 2024 года после увольнения Майка Брауна, продолжит работу и в следующем сезоне. Бывший игрок «Кингз» прошлым летом подписал трехлетний контракт и входит в долгосрочный план развития клуба.

«Сакраменто» завершает сезон на последнем месте в Западной конференции с результатом 22–59, заметно не оправдав ожиданий. «Кингз» испытывали трудности с самого начала: на 21 февраля их статистика составляла 12 побед и 46 поражений, а затем в заключительной части сезона команда показала результат 10 побед и 13 поражений.

Еще бы, отлично сливает.
