Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»

Пол Пирс: «Сиксерс» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс».

«Сиксерс» пора начинать перестройку. Пора строить команду вокруг Тайриза Макси и Ви Джей Эджкомба , понимаете, о чем я? Большому парню пора двигаться на Запад – ему нужно немного солнца для его колена. Я больше не верю в «Процесс»; 10 лет пытался в него верить. Эра «доверяй процессу» закончилась», – заявил Пирс.