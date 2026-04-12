Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»
Пол Пирс заявил, что «Филадельфии» пора двигаться дальше без Джоэла Эмбиида и начинать перестройку состава вокруг молодых игроков.
«Сиксерс» пора начинать перестройку. Пора строить команду вокруг Тайриза Макси и Ви Джей Эджкомба, понимаете, о чем я? Большому парню пора двигаться на Запад – ему нужно немного солнца для его колена. Я больше не верю в «Процесс»; 10 лет пытался в него верить. Эра «доверяй процессу» закончилась», – заявил Пирс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: KG Certified
Эджкомба - это прям жирно будет