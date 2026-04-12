Пол Пирс: «Филадельфии» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс»

Пол Пирс: «Сиксерс» пора начинать перестройку. Я больше не верю в «Процесс».

Пол Пирс заявил, что «Филадельфии» пора двигаться дальше без Джоэла Эмбиида и начинать перестройку состава вокруг молодых игроков.

«Сиксерс» пора начинать перестройку. Пора строить команду вокруг Тайриза Макси и Ви Джей Эджкомба, понимаете, о чем я? Большому парню пора двигаться на Запад – ему нужно немного солнца для его колена. Я больше не верю в «Процесс»; 10 лет пытался в него верить. Эра «доверяй процессу» закончилась», – заявил Пирс.

opimakh.ilya
KG Certified
Какая медленная трава у Пирса)
Так "Процесс" давно закончен. Филадельфия готова к титулу:

Легко сказать, а где взять столько активов, чтобы сплавить Эмбиида и Джорджа..
То есть год назад еще верил?
Эмбиида обменять вот и вся перестройка их готовая. Последний пункт так сказать.
Эмбиида обменять вот и вся перестройка их готовая. Последний пункт так сказать.
У него жирный контракт на 3 года (58, 62 и 67млн) и жирнейшая медкарта. Чтобы просто начать говорить об обмене, придется задействовать Эджкомба и пики первого. А это бред, до которого даже гений Мори не додумается. Без обид, но единственный вариант сбросить Эмбиида без серьезных потерь - развести Сакраменто.
У него жирный контракт на 3 года (58, 62 и 67млн) и жирнейшая медкарта. Чтобы просто начать говорить об обмене, придется задействовать Эджкомба и пики первого. А это бред, до которого даже гений Мори не додумается. Без обид, но единственный вариант сбросить Эмбиида без серьезных потерь - развести Сакраменто.
если приправить 2 пиками в только уходящую в перестройку команду - почему нет?
Эджкомба - это прям жирно будет
