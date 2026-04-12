«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе

«Партизан» хочет подписать центрового «Хапоэля» Тая Одиасе.

«Партизан» начал поиск усиления на следующий сезон и обратил внимание на центрового «Хапоэль Тель-Авив» Таи Одиасе. Как сообщает Israel Hayom, сербский клуб рассматривает 30-летнего баскетболиста в качестве одного из вариантов для укрепления передней линии.

Одиасе подписал двухлетний контракт с израильской командой прошлым летом, причем второй год предусматривал опцию продления. «Хапоэль Тель-Авив» уже вступил с игроком в переговоры о новом, улучшенном двухлетнем соглашении, однако теперь столкнулся с конкуренцией со стороны «черно-белых», которые готовы предложить американскому центровому многолетний контракт.

В текущем сезоне в израильской лиге он набирает в среднем 14 очков и делает 3,9 подбора за матч, проводя на площадке около 21 минуты. В Евролиге его показатели скромнее – 3,7 очка и 2 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Israel Hayom
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» проиграла «Партизану»
12 апреля, 17:06
Евролига. «Монако» победил «Барселону», «Партизан» уступил «Жальгирису» и другие результаты
10 апреля, 20:52
Карлик Джонс официально продлил контракт с «Партизаном»
10 апреля, 20:47
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем