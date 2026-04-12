«Партизан» нацелился на центрового «Хапоэля Тель-Авив» Таи Одиасе

«Партизан» хочет подписать центрового «Хапоэля» Тая Одиасе.

«Партизан » начал поиск усиления на следующий сезон и обратил внимание на центрового «Хапоэль Тель-Авив » Таи Одиасе. Как сообщает Israel Hayom, сербский клуб рассматривает 30-летнего баскетболиста в качестве одного из вариантов для укрепления передней линии.

Одиасе подписал двухлетний контракт с израильской командой прошлым летом, причем второй год предусматривал опцию продления. «Хапоэль Тель-Авив » уже вступил с игроком в переговоры о новом, улучшенном двухлетнем соглашении, однако теперь столкнулся с конкуренцией со стороны «черно-белых», которые готовы предложить американскому центровому многолетний контракт.

В текущем сезоне в израильской лиге он набирает в среднем 14 очков и делает 3,9 подбора за матч, проводя на площадке около 21 минуты. В Евролиге его показатели скромнее – 3,7 очка и 2 подбора.