Велимир Перасович: «Причина поражения от ЦСКА – плохой процент попадания трехочковых»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги финального матча Winline Basket Cup с ЦСКА (62:73).

«В первую очередь хочу поздравить ЦСКА. Они играли лучше, владели преимуществом на протяжении всего финала и действовали жестко. Мы также хорошо боролись, старались и прилагали максимум усилий, но сегодня этого оказалось недостаточно.

Причина поражения – плохой процент попадания трехочковых. В первой половине мы реализовали всего 1 из 19 дальних попыток, причем многие из них были открытыми. Когда допускаешь такие промахи, то теряешь необходимую мобильность и интенсивность. Поэтому вторая четверть стала определяющей в нашем проигрыше», – рассказал Перасович.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
