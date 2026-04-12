  • Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»
10

Тренер «Милуоки» откровенно высказался о будущем двукратного Янниса в клубе.

Будущее Янниса Адетокумбо в «Милуоки» вновь оказалось в центре обсуждений на фоне нестабильного сезона «Бакс», который продолжает вызывать вопросы о долгосрочных перспективах команды.

Главный тренер Док Риверс откровенно оценил ситуацию вокруг звездного форварда и его будущего в клубе.

«Ох, ну и вопрос… Я не знаю. Мы, наверное, общаемся чаще, чем кто‑либо еще. Это непростой случай, потому что он проделал огромную работу здесь, в «Милуоки», и все же он по‑прежнему хочет выиграть чемпионский титул.

Очевидно, нам нужно лучше работать с нашим составом, чтобы хотя бы создать видимость такой возможности. А если мы не сможем этого сделать, тогда он начнет искать варианты за пределами клуба. Так что, думаю, ответ здесь двоякий.

Во‑первых, если бы у нас здесь были все необходимые компоненты, я не сомневаюсь, что он хотел бы остаться. Но у нас их нет. И это ставит его в непростое положение», – признал Риверс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dan Patrick Show
"чтобы хотя бы создать видимость такой возможности."

всё честно сказал, тут респект, как говорится
Не будет камона, будет летс гоу, - добавил специалист
А может не надо?В прошлый раз,когда вы ему хотели команду собрать,то повесили 20 лямов на пять лет в платежке)Боюсь представить,что сотворят в этот раз)
В первую очередь надобно убрать тебя… Док
Ответ leon01
В первую очередь надобно убрать тебя… Док
Как его уберешь? Он же Док Риверс (памятник).
Ответ leon01
В первую очередь надобно убрать тебя… Док
И сразу минимум второй раунд будет, да.
Судя по заявлениям Риверса, он, Риверс, не хочет выиграть титул. Забавно.
НАЧНЕТ искать?!
... Что ещё за компоненты? Мутный Док.
