Док Риверс: «Яннис хочет выиграть титул. Если мы не создадим ему такую возможность, он начнет искать варианты»

Тренер «Милуоки» откровенно высказался о будущем двукратного Янниса в клубе.

Будущее Янниса Адетокумбо в «Милуоки » вновь оказалось в центре обсуждений на фоне нестабильного сезона «Бакс», который продолжает вызывать вопросы о долгосрочных перспективах команды.

Главный тренер Док Риверс откровенно оценил ситуацию вокруг звездного форварда и его будущего в клубе.

«Ох, ну и вопрос… Я не знаю. Мы, наверное, общаемся чаще, чем кто‑либо еще. Это непростой случай, потому что он проделал огромную работу здесь, в «Милуоки », и все же он по‑прежнему хочет выиграть чемпионский титул.

Очевидно, нам нужно лучше работать с нашим составом, чтобы хотя бы создать видимость такой возможности. А если мы не сможем этого сделать, тогда он начнет искать варианты за пределами клуба. Так что, думаю, ответ здесь двоякий.

Во‑первых, если бы у нас здесь были все необходимые компоненты, я не сомневаюсь, что он хотел бы остаться. Но у нас их нет. И это ставит его в непростое положение», – признал Риверс.