Андрей Лопатин о поражении от ЦСКА: «Это «серебро» послужит напоминанием, что нам есть куда расти»
Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в финале Winline Basket Cup со счетом 73:62. Форвард УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал итоги встречи, признав, что его команда билась до конца, но соперник оказался сильнее.
– Обе команды обменялись результативными рывками. В определенный момент нам удалось переломить ход игры и хорошо провести концовку, но как сложилось – так сложилось.
- Довольны ли вы «серебром»? Не было мысли снять медаль?
– Я лично никогда не снимаю медали. Все заслуженно. Никогда не стоит забывать о проделанной работе. Следует помнить, что всегда есть куда расти. Это «серебро» как раз послужит напоминанием об этом. Мы всегда стремимся к «золоту». Поэтому дальше, в Лиге ВТБ, будем стараться стать чемпионами.
- В матче против ЦСКА важен каждый игрок. Насколько УНИКСу не хватило Бингэма, который из-за недомогания провел на площадке всего несколько минут?
– Конечно, нам недоставало Маркуса. Также стоит напомнить, что у нас не было Тая Брюэра и Пэриса Ли. Они тоже очень важны для команды. Мы пытались биться и за себя, и за ребят. Никто не знает, как бы все сложилось, но Бингэм на 100% нам бы очень помог.
- Реально ли было победить ЦСКА в финале?
– Любого соперника можно обыграть.