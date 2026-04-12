  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта
1

Разыгрывающий «Атланты» Гэйб Винсент рассказал о впечатляющем жесте со стороны президента «Майами» Пэта Райли во время его выхода на рынок свободных агентов в начале карьеры.

«Пэт прилетел, чтобы встретиться со мной, а я подумал: «Серьезно? Я же не Мэджик, не Кобе, не Шак и не Дуэйн Уэйд. Зачем вам встречаться с Гэйбом Винсентом? Я был просто поражен этим», – признался Винсент.

Баскетболист, который выступал за «Майами» три с половиной сезона (2020–2023), отметил, что подобное внимание со стороны одного из самых авторитетных руководителей в НБА произвело на него сильное впечатление и подчеркнуло уровень отношения к игрокам в организации.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Out The Mud
logoМайами
logoНБА
logoГэйб Винсент
logoАтланта
logoПэт Райли
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нае.. обманули друг друга)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто сыграет в плей-офф на Востоке, вытащит ли Леброн «Лейкерс» на 3-е место? Все о последнем дне регулярки НБА
12 апреля, 20:40
«Это мучение». «Хит» сыграют в плей-ин в 4-й раз подряд, команда встретится с «Шарлотт» в первом матче
11 апреля, 17:31
НБА. 28 очков и 12 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» разгромить «Финикс», 41 очко Амена Томпсона не спасло «Хьюстон» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» разобрался с «Клипперс» благодаря 35 очкам Дени Авдии и другие результаты
11 апреля, 06:30
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем