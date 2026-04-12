«Зачем вам встречаться со мной?» Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли лично прилетел к нему для подписания контракта

Гэйб Винсент рассказал, как Пэт Райли прилетел к нему, чтобы подписать контракт.

Разыгрывающий «Атланты» Гэйб Винсент рассказал о впечатляющем жесте со стороны президента «Майами» Пэта Райли во время его выхода на рынок свободных агентов в начале карьеры.

«Пэт прилетел, чтобы встретиться со мной, а я подумал: «Серьезно? Я же не Мэджик, не Кобе, не Шак и не Дуэйн Уэйд. Зачем вам встречаться с Гэйбом Винсентом? Я был просто поражен этим», – признался Винсент.

Баскетболист, который выступал за «Майами » три с половиной сезона (2020–2023), отметил, что подобное внимание со стороны одного из самых авторитетных руководителей в НБА произвело на него сильное впечатление и подчеркнуло уровень отношения к игрокам в организации.