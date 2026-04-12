Патрик Дюмон: «Слухи о переговорах с Прести и Стивенсом не соответствуют действительности»
Патрик Дюмон опроверг слухи об интересе «Далласа» к Прести и Стивенсу.
Совладелец и управляющий «Далласа» Патрик Дюмон опроверг слухи о том, что клуб нацелился на генменеджера «Оклахомы» Сэма Прести и президента по баскетбольным операциям «Бостона» Брэда Стивенса.
«Скажу так: я не могу сейчас общаться ни с кем из них, потому что это будет считаться нарушением правил лиги. И я никогда так не поступлю. Так что все, что вы, возможно, слышали, – просто слухи и пустые разговоры.
На самом деле я не имею права ни с кем контактировать без соответствующего разрешения. Поэтому мы просто будем делать свою работу и постараемся определить, кто является сильным лидером», – заявил Дюмон.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dallas Morning News
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Руки прочь от Стивенса!
В общем-то даже не скрывает)
