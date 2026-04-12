Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18

Леброн оформил 97 данков в регулярке – лучший показатель за последние семь лет.

В этом сезоне Леброн Джеймс выполнил 97 данков – это его лучший показатель с сезона-2017/18. При этом он достиг его всего за 59 матчей (тогда он провел все 82).

Кроме того, это личный рекорд Леброна за время выступления за «Лейкерс » – 41-летний форвард превзошел результаты всех предыдущих семи сезонов в команде.

В нынешнем регулярном чемпионате Джеймс набирает в среднем 21 очко, 6,1 подбора и 7,2 передачи за матч.