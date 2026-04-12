Леброн Джеймс выполнил 97 данков в этой регулярке – лучший показатель с сезона-2017/18

Леброн оформил 97 данков в регулярке – лучший показатель за последние семь лет.

В этом сезоне Леброн Джеймс выполнил 97 данков – это его лучший показатель с сезона-2017/18. При этом он достиг его всего за 59 матчей (тогда он провел все 82).

Кроме того, это личный рекорд Леброна за время выступления за «Лейкерс» – 41-летний форвард превзошел результаты всех предыдущих семи сезонов в команде.

В нынешнем регулярном чемпионате Джеймс набирает в среднем 21 очко, 6,1 подбора и 7,2 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
В центре площадки ждёт пока отзащищаются и потом горе щитам. Ну а вообще дед конечно гиператлетичный. Самый в истории)
Потому что теперь не надо быть разыгрывающим
Где можно посмотреть количество его данков по каждому из 23 сезонов?
Ответ ImNotChrisPaul
Где можно посмотреть количество его данков по каждому из 23 сезонов?
basketball-reference
