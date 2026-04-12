Мело Тримбл стал MVP Winline Basket Cup по мнению фанатов.

Защитник ЦСКА Мело Тримбл признан лучшим игроком WINLINE Basket Cup по версии болельщиков. Поклонники баскетбола выбрали американского разыгрывающего в ходе голосования.

Тримбл вместе с ЦСКА стал победителем турнира: в финальном матче против УНИКСа (73:62) он набрал 16 очков, став самым результативным игроком в составе армейцев.