Мело Тримбл признан лучшим игроком Winline Basket Cup по версии болельщиков

Защитник ЦСКА Мело Тримбл признан лучшим игроком WINLINE Basket Cup по версии болельщиков. Поклонники баскетбола выбрали американского разыгрывающего в ходе голосования.

Тримбл вместе с ЦСКА стал победителем турнира: в финальном матче против УНИКСа (73:62) он набрал 16 очков, став самым результативным игроком в составе армейцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Winline Basket Cup
