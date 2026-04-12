Джош Гидди: «Билли Донован – потрясающий. Надеюсь, он надолго останется в «Чикаго»

«Чикаго» переживает переломный момент после ухода исполнительного вице-президента Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли. Джош Гидди, чей контракт с клубом был продлен перед началом сезона, прокомментировал кадровые перестановки.

«Я понимаю бизнес-сторону баскетбола – это похоже на ситуацию с игроками: когда мы не показываем нужного уровня или не оправдываем ожиданий, такова природа этого бизнеса. Очевидно, я наладил отношения с Карнисавасом и Марком, пока они были здесь, и я ценю все, что они сделали для меня: привезли меня сюда, продлили контракт.

Так что я очень благодарен за время, проведенное с ними. Но это часть бизнеса, так иногда бывает. Если ты не показываешь результат, твоя работа может оказаться под угрозой – и это касается любого в организации. Я не могу сказать, что ожидал этого или нет – особо не задумывался.

Такие решения неизбежны. Когда владельцы считают, что нужны перемены, они их принимают. Грустно из-за человеческого аспекта, из-за отношений, которые ты выстраиваешь с людьми. Но это бизнес, и я уверен, что у них все будет хорошо», – сказал Гидди в интервью Chicago Sun-Times.

На этом фоне куда более прямо Гидди высказался о главном тренере Билли Доноване.

«Он потрясающий. Мне он нравится с тех пор, как я сюда попал. Он очень прямой – думаю, все ребята скажут то же самое. Он говорит то, что тебе нужно услышать, а не то, что ты хочешь услышать.

Он жестко тренирует, хочет выигрывать каждую игру. Вы видите, насколько он конкурентоспособен на боковой линии. Я не могу сказать о нем ничего, кроме самого хорошего. Надеюсь, он останется здесь надолго», – заявил разыгрывающий.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun Times
