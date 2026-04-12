УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом
Как сообщает «Перехват», УНИКС ищет замену травмированному форварду Тайрону Брюэру и ведет переговоры с форвардом Элайджей Стюартом (30 лет, 196 см).
Последней командой Стюарта был израильский «Бней Герцлия», с которым американец завершил регулярку Лиги чемпионов ФИБА, одержав 2 победы при 4 поражениях и не пройдя в топ-16.
Форвард показал себя лучшим игроком команды, набирая в среднем 19,4 очка, 3,2 подбора и 3,6 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Перехват»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
УНИКС ненамного от Зенита отстаёт по части трат на замены своим поломанным легам, а в "официальном" бюджете между командами была достаточно существенная разница. Богачёв явно бабки из банки достаёт.
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем