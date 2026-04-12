УНИКС ведет переговоры с бывшим форвардом «Бней Герцлия» Элайджей Стюартом

Стюарт может присоединиться к УНИКСу.

Как сообщает «Перехват», УНИКС ищет замену травмированному форварду Тайрону Брюэру и ведет переговоры с форвардом Элайджей Стюартом (30 лет, 196 см).

Последней командой Стюарта был израильский «Бней Герцлия », с которым американец завершил регулярку Лиги чемпионов ФИБА, одержав 2 победы при 4 поражениях и не пройдя в топ-16.

Форвард показал себя лучшим игроком команды, набирая в среднем 19,4 очка, 3,2 подбора и 3,6 передачи.