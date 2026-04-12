DPOY-2025 Аланна Смит договорилась о трехлетнем максимальном контракте с «Далласом»

Смит продолжит карьеру в «Уингс».

Как сообщает инсайдер Алекса Филиппоу, форвард Аланна Смит (29 лет, 193 см) перейдет в «Даллас », заключив трехлетний максимальный контракт (1,2 млн долларов в год).

Прошлый год Смит провела в «Миннесоте» и разделила награду «Лучшей защищающейся» c центровой «Лас-Вегаса» Эйжей Уилсон.

Показатели Смит в сезоне-2025 составили 9,6 очка, 5,1 подбора и 1,9 блок-шота.