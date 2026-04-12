1

DPOY-2025 Аланна Смит договорилась о трехлетнем максимальном контракте с «Далласом»

Смит продолжит карьеру в «Уингс».

Как сообщает инсайдер Алекса Филиппоу, форвард Аланна Смит (29 лет, 193 см) перейдет в «Даллас», заключив трехлетний максимальный контракт (1,2 млн долларов в год).

Прошлый год Смит провела в «Миннесоте» и разделила награду «Лучшей защищающейся» c центровой «Лас-Вегаса» Эйжей Уилсон.

Показатели Смит в сезоне-2025 составили 9,6 очка, 5,1 подбора и 1,9 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Алексы Филиппоу
logoженская НБА
Даллас жен
Аланна Смит
переходы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
ого... очень крутое подписание для Далласа (теперь не факт что выберут центра первым пиком, могут и подружку нового франчайза пикнуть).
Очень надеялся, что за ней пойдет Индиана, ан нет... :-(
двух центров у Миньки уже Даллас увел + Клюндикову на драфте расширения новичок выбрал.
Минька кстати - пока вообще без новостей по подписаниям, только новости про уходы из команды....
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Центровая Бриттни Грайнер перешла в «Коннектикут»
11 апреля, 18:59Фото
«Сердце нашей команды». Лекси Халл осталась в «Индиане»
11 апреля, 18:11Фото
Участница финала прошлого сезона женской НБА Сату Сабалли присоединится к «Нью-Йорку»
11 апреля, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем