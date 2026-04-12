Участие Леброна Джеймса в игре с «Ютой» под вопросом

Джеймс может не сыграть против «Джаз».

Статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса на последнюю игру регулярного сезона против «Юты» указан как «под вопросом».

Центровой «озерников» Джексон Хэйс (стопа) также отмечен в списке травмированных такой же пометкой.

Результаты матча с «Ютой», а также игры «Денвера» против «Сан-Антонио» определят итоговое положение «Лейкерс» и «Наггетс», от которого зависит, кто из них в первом раунде плей-офф встретится с «Хьюстоном», а кто с «Миннесотой».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Ло Мюррэя в соцсети Bluesky
Если Юта решила проиграть, то ее не остановит ничье присутствие или отсутствие... будь ты хоть сам Леброн....
А нужно ли ЛАЛ это третье место и выход на Миннесоту? С одной стороны во втором раунде не будет ОКС, но какой в этом смысл если и первый не пройдут.
Что там про неопытных сан Антонио? Что они с ними собираются делать?
Хороших раскладов на плей-офф нет, плюс Юта сама знает как слить, у нее опыта много в этом вопросе. . Резонное решенение)
Все правильно, нет смысла рисковать, итак уже перенапряглись, не хватало еще деда добить
Ещё неизвестно что позорнее - танковать или сливать под желаемого соперника в плове
