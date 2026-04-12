Участие Леброна Джеймса в игре с «Ютой» под вопросом

Джеймс может не сыграть против «Джаз».

Статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса на последнюю игру регулярного сезона против «Юты» указан как «под вопросом».

Центровой «озерников» Джексон Хэйс (стопа) также отмечен в списке травмированных такой же пометкой.

Результаты матча с «Ютой», а также игры «Денвера» против «Сан-Антонио» определят итоговое положение «Лейкерс » и «Наггетс», от которого зависит, кто из них в первом раунде плей-офф встретится с «Хьюстоном», а кто с «Миннесотой».