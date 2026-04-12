Кейд Каннингем: «Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет»

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем пояснил, как он оценивает сезон на данный момент.

«Я просто старался быть лучше, чем в прошлом году, не зная, куда это нас приведет и как это будет выглядеть, насколько далеко мы сможем зайти. Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет.

Думаю, у нас отличный сезон. Мы там, где хотели быть, – в плей-офф. Так что теперь начинается самое веселое и по-настоящему тяжелая работа», – сказал Каннингем.

В позапрошлом сезоне «Пистонс» завершили регулярку с результатом 14-68 и установили рекорд НБА, проиграв 28 матчей подряд в рамках одного сезона.

В текущем чемпионате «Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке (59-22).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Всго дважды в истории Пистонз достигали показателя 60+ побед в сезоне.
В чемпионском сезоне 88-89 с Джо Думарсом, Айзией Томасом и Биллом Ламбиром - 63
И в нечемпионском, но сезоне тотального доминирования чемпионской пятерки БигБен-Шид-Тай-Рип-Чонс - 64.
Ну вот сегодня у Кейда сотоварищи есть шанс вписаться в историю, надо лишь победить команду, у которой в раздевалке уже спиннинги заготовлены, чтобы сразу после игры рвануть во Флориду на уже забронированные яхты.
Го, Пистонз! Давайте 60!
А Кейду к слову всего то 24 года блин. Имеет возможность выйти в свой первый финал, пройдя такой путь от команды посмешища до первой команды Востока. И чел никогда не искал оправдания чему то, не пытался сбежать в более сильные команды, а просто работал и прогрессировал.
