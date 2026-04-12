Кейд Каннингем: «Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет»

Каннингем: Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет.

Лидер «Детройта » Кейд Каннингем пояснил, как он оценивает сезон на данный момент.

«Я просто старался быть лучше, чем в прошлом году, не зная, куда это нас приведет и как это будет выглядеть, насколько далеко мы сможем зайти. Я доволен тем, где мы находимся, но удовлетворения как такового нет.

Думаю, у нас отличный сезон. Мы там, где хотели быть, – в плей-офф. Так что теперь начинается самое веселое и по-настоящему тяжелая работа», – сказал Каннингем.

В позапрошлом сезоне «Пистонс» завершили регулярку с результатом 14-68 и установили рекорд НБА , проиграв 28 матчей подряд в рамках одного сезона.

В текущем чемпионате «Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке (59-22).