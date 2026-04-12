  • «Вы выставляете четырех белых парней». Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» вылетели бы в первом раунде даже с Лукой Дончичем и Остином Ривзом в составе
Мартин оценил шансы «Лейкерс» в плей-офф.

Экс-игрок НБА Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» не прошли бы первый раунд плей-офф, даже если бы Лука Дончич и Остин Ривз не получили травмы.

«Вы все равно проиграли бы в первом раунде, так или иначе. Вы выставляете четырех белых парней – вы никого не победите.

Я к чему веду: Лука не защищается, даже если здоров, а это проблема. Здоров он или нет, это проблема на той стороне площадки, но его 35 очков помогли бы. Но если он ограничен – удачи. Остин Ривз, ваша вторая опция, вам нужно, чтобы он набирал 24, 25, 26, чтобы обыграть кого-то.

Люк Кеннард не может защищаться даже против этой гребаной кофейной чашки. Но пулять он умеет, это да. А потом у вас еще Джейк (Ларэвиа)… Никого вы не обыграете», – сказал Мартин.

В зависимости от итогов последних матчей регулярного сезона первым соперником «Лейкерс» по плей-офф может стать либо «Хьюстон», либо «Миннесота».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Гилберта Аренаса
Я так понимаю, если так скажет Лука , что с ним играют 4 чёрных персонажа , его отменят и отправят в Словению. Это просто другое
Ответ Pavel Gurin
Есть же исторический контекст. Если еврей комик пошутит про немцев-нацистов, ему тоже ничего не будет. А вот если немецкий комик пройдется по какому-нибудь из стереотипов о евреях...
Ответ Pavel Gurin
он и так уехал уже
Да, Оклахома в прошлом сезоне мучалась с Холмгреном, Хартенштайном и Карузо, которые мешали черным парням бороться за чемпионство. Да и Бостон-2024 это слёзы горькие: Порзингис, Уайт (он же белый по фамилии), Притчард, Хаузер, Корнет, сплошной сброд, короче.
Ответ кандид
Хартенштайн черный. Он сам говорил)
Ответ Vano from Tbilisi
А Карузо?)
Сейчас должен появиться Лари Берд и сообщить, что он выиграл три чемпионата исключительно потому, что клуб мудро придерживался правилу «не выставляете четырех белых парней».

А победы СССР на олимпиадах должны быть отмечены как победы, достигнутые до вступления у силу правила «не выставляете четырех белых парней».
совершенно не прикрытый, вызывающе наглый расизм, который разрешен, поскольку совпадает с "ценностями" навязываемыми радужной БЛМ лигой.
Слово «негр» перестало быть запретным - Спортс прогрессирует
"Вы играете четырех белых парней" - когда воспользовался гугл переводчиком и выложил, поленившись прочитать текст.
Ответ Blackcat23
И снова Белозерцев) Вчера я его на падежах подловил, сегодня вот с предлогами беда. С редактурой беда стала на сайте повальная.
Ответ lexakarabut
И при этом он не худший на новостной баскет-ветке, как минимум до тех пор пока продолжается карьера opiat_ilya
Этот ублюдок Мартин еще говорил грязь про Уолтона, Эйнджа и Макхейла в этом сраном шоу. Не стоит воспринимать всерьез слова ниггера из гетто с IQ сопоставимым с уровнем комнатной температуры по Фаренгейту
Помню Миннесоту со стартовой белой пятеркой с Кириленко,Шведом,Пековичем,Рубио,Барреа,норм играли особенно первые четверти и это еще без главной звезды Лава
Ответ Alexey 222
Бадингер еще был в ротации активной, и центр Стимсма тоже белый. Крутая была банда, рвали шаблоны только так)
Очередное доказательство, что негры - самые главные расисты.
Материалы по теме
Кто сыграет в плей-офф на Востоке, вытащит ли Леброн «Лейкерс» на 3-е место? Все о последнем дне регулярки НБА
12 апреля, 20:40
Леброн Джеймс о «химии» с Люком Кеннардом: «Он чертовски умен, я чертовски умен. Два интеллектуала на паркете»
12 апреля, 09:44
«Лейкерс» планируют подписать Дрю Тимми или Ника Смита на вакантное место в составе перед плей-офф (Буха)
12 апреля, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем