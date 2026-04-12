«Вы выставляете четырех белых парней». Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» вылетели бы в первом раунде даже с Лукой Дончичем и Остином Ривзом в составе

Мартин оценил шансы «Лейкерс» в плей-офф.

Экс-игрок НБА Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» не прошли бы первый раунд плей-офф, даже если бы Лука Дончич и Остин Ривз не получили травмы.

«Вы все равно проиграли бы в первом раунде, так или иначе. Вы выставляете четырех белых парней – вы никого не победите.

Я к чему веду: Лука не защищается, даже если здоров, а это проблема. Здоров он или нет, это проблема на той стороне площадки, но его 35 очков помогли бы. Но если он ограничен – удачи. Остин Ривз, ваша вторая опция, вам нужно, чтобы он набирал 24, 25, 26, чтобы обыграть кого-то.

Люк Кеннард не может защищаться даже против этой гребаной кофейной чашки. Но пулять он умеет, это да. А потом у вас еще Джейк (Ларэвиа)… Никого вы не обыграете», – сказал Мартин.

В зависимости от итогов последних матчей регулярного сезона первым соперником «Лейкерс » по плей-офф может стать либо «Хьюстон», либо «Миннесота».