Леброн Джеймс о «химии» с Люком Кеннардом: «Он чертовски умен, я чертовски умен. Два интеллектуала на паркете»

Джеймс высказался о взаимодействии с Кеннардом.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс объяснил «химию», которая быстро наладилась между ним и защитником Люком Кеннардом .

«Два интеллектуала на паркете. Поэтому все идет так гладко. Он чертовски умен, я чертовски умен в этой игре.

Кажется, будто мы играем вместе уже давно, но это просто знание баскетбола», – сказал Джеймс.

Кеннард присоединился к «Лос-Анджелесу» перед дедлайном на обмены и провел за новую команду 31 игру, набирая в среднем 9,2 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи при 44,8% трехочковых.