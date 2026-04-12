  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс о «химии» с Люком Кеннардом: «Он чертовски умен, я чертовски умен. Два интеллектуала на паркете»
10

Джеймс высказался о взаимодействии с Кеннардом.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил «химию», которая быстро наладилась между ним и защитником Люком Кеннардом.

«Два интеллектуала на паркете. Поэтому все идет так гладко. Он чертовски умен, я чертовски умен в этой игре.

Кажется, будто мы играем вместе уже давно, но это просто знание баскетбола», – сказал Джеймс.

Кеннард присоединился к «Лос-Анджелесу» перед дедлайном на обмены и провел за новую команду 31 игру, набирая в среднем 9,2 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи при 44,8% трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoЛюк Кеннард
logoНБА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Вы… привлекательны. Я… чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду"
Ответ DaniRMadrid
- А кто у нас муж?
- Лука Мэджик.
- Предупреждать надо...
Ну Кеннард действительно, как влитой зашёл в эту команду.
Краб с Кеннардом
Дончич с Ривзом
Эйтон со своим самомнением
Хорошие пары подобрались в ЛАЛ
«Единственный способ стать умнее – играть с более умным противником», – Основа шахмат. 1883 год.
Ответ banderos
"Револьвер" Г.Ричи )
Мне кажется или я раньше недостаточно обращал внимания на Кеннарда, но в Лейкерс он чертовский хорошо раскрылся, не просто как снайпер. Мужчина
Ответ Vlad Kadoni
здесь я согласен с Леброном. Кенард играет очень умно
Смех смехом, а мне было очень приятно видеть, как Дед играл вместе с Мятным.
Полная цитата Леброна была такая: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду»
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем