Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ стали известны все участники плей-офф.

После того, как «Пари НН» разгромно проиграл «Локомотиву-Кубань» (72:112), нижегородцы лишились шансов подняться выше 9-го места, окончательно определив состав участников плей-офф.

ЦСКА (1), УНИКС (2), «Бетсити Парма» (5) и «Енисей» (8) останутся на своих местах до конца «регулярки». 

«Зенит» (3) еще может поменяться позициями с «Локомотивом» (4), а МБА-МАИ (6) – с «Уралмашем» (7).

На данный момент известна одна пара первого раунда плей-офф: ЦСКА – «Енисей».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Если говорить правильнее, то определились все участники полуфинала Единой лиги ВТБ
Ещё до начала сезона, кстати
что Локомотив, что Зенит могут отлететь от Пармы
