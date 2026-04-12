Определились все участники плей-офф Единой лиги ВТБ
В Единой лиге ВТБ стали известны все участники плей-офф.
После того, как «Пари НН» разгромно проиграл «Локомотиву-Кубань» (72:112), нижегородцы лишились шансов подняться выше 9-го места, окончательно определив состав участников плей-офф.
ЦСКА (1), УНИКС (2), «Бетсити Парма» (5) и «Енисей» (8) останутся на своих местах до конца «регулярки».
«Зенит» (3) еще может поменяться позициями с «Локомотивом» (4), а МБА-МАИ (6) – с «Уралмашем» (7).
На данный момент известна одна пара первого раунда плей-офф: ЦСКА – «Енисей».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Если говорить правильнее, то определились все участники полуфинала Единой лиги ВТБ
Ещё до начала сезона, кстати
что Локомотив, что Зенит могут отлететь от Пармы
