Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» проиграла «Партизану»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Цедевита Олимпия» дома уступила «Партизану». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 20-3, Дубай ОАЭ – 19-3, Будучность Черногория – 17-5, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Клуж Румыния – 13-9, Цедевита-Олимпия Словения – 12-11, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-13. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 13-11, ФМП Сербия – 11-12, Задар Хорватия – 10-13, Мега Сербия – 10-13, Илирия Словения – 9-14, КРКА Словения – 9-15, Вена Австрия – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-16, Студентски центар Черногория – 6-17, Сплит Хорватия – 6-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.