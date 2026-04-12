«Лейкерс» планируют подписать Дрю Тимми или Ника Смита на вакантное место в составе перед плей-офф (Буха)
«Лейкерс» определяются с усилением состава перед плей-офф.
«Лейкерс», как ожидается, подпишут форварда Дрю Тимми или разыгрывающего Ника Смита на последнее вакантное место в составе перед плей-офф.
Об этом рассказал клубный инсайдер Йован Буха в своем подкасте.
Калифорнийцам необходимо заключить с Тимми или Смитом стандартный контракт, чтобы игрок был доступен для участия в постсезонке.
В 26 матчах сезона за «озерников» Тимми набирает 3,4 очка и 1,3 подбора, Смит – 6,0 очка и 1,0 передачи в 29 встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Йована Бухи
Материалы по теме
Рекомендуем
По крайней мере имя прикольнее