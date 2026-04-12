«Лейкерс» планируют подписать Дрю Тимми или Ника Смита на вакантное место в составе перед плей-офф (Буха)

«Лейкерс» определяются с усилением состава перед плей-офф.

«Лейкерс », как ожидается, подпишут форварда Дрю Тимми или разыгрывающего Ника Смита на последнее вакантное место в составе перед плей-офф.

Об этом рассказал клубный инсайдер Йован Буха в своем подкасте.

Калифорнийцам необходимо заключить с Тимми или Смитом стандартный контракт, чтобы игрок был доступен для участия в постсезонке.

В 26 матчах сезона за «озерников» Тимми набирает 3,4 очка и 1,3 подбора, Смит – 6,0 очка и 1,0 передачи в 29 встречах.