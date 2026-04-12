  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» планируют подписать Дрю Тимми или Ника Смита на вакантное место в составе перед плей-офф (Буха)
10

«Лейкерс» определяются с усилением состава перед плей-офф.

«Лейкерс», как ожидается, подпишут форварда Дрю Тимми или разыгрывающего Ника Смита на последнее вакантное место в составе перед плей-офф.

Об этом рассказал клубный инсайдер Йован Буха в своем подкасте.

Калифорнийцам необходимо заключить с Тимми или Смитом стандартный контракт, чтобы игрок был доступен для участия в постсезонке.

В 26 матчах сезона за «озерников» Тимми набирает 3,4 очка и 1,3 подбора, Смит – 6,0 очка и 1,0 передачи в 29 встречах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Подкаст Йована Бухи
logoНик Смит
logoЛейкерс
logoДрю Тимми
logoНБА
возможные переходы
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Господа, мастера фотошопа, нужен Тимми из Южного парка в форме Лейкерс)
Тимми хорош
Смита берите, нужно кому то мяч таскать и раздавать, а то дед итак за всех пашет и тащит.
Тимми полезнее будет, габариты есть какие никакие, виденье площадки, спиной к кольцу умеет играть, даст побольше вариативности в атаке и кажется, что у парня с менталкой все в порядке, вернее он как будто всегда на раслобоне и на чиле в хорошем смысле и поэтому нет мандража в действиях на площадке)
Лучше Тимми оставьте мяч там таскать есть кому а под кольцом дырка и Доминэйтон)
Смита, он набросать может. Очки некому сейчас набирать кроме деда и люка
Дрю Тимми > Йокича
По крайней мере имя прикольнее
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
