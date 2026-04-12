Джаред Вандербилт о конфликте с Редиком: «Мы поговорили и оставили ту историю позади»

Игрок «Лейкерс» прервал молчание о конфликте с тренером.

Форвард «Лейкерс » Джаред Вандербилт прокомментировал конфликтную ситуацию с главным тренером Джей Джей Редиком , которая случилась на этой неделе в матче с «Тандер».

Вандербилт смазал 3 штрафных и поругался с Редиком на скамейке запасных.

«Мы поговорили об этом и оставили ту историю позади. У нас сейчас такая команда, какая есть, мы оба это понимаем. Сейчас определенно не время для того, чтобы прощаться или отдаляться. Единство, особенно в нашей нынешней ситуации, очень важно», – заявил Вандербилт.