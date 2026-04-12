Чемпионат Италии. «Дертона» победила «Тренто», «Удине» крупно уступил «Триесту» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли четыре матча.

«Дертона» разобралась с «Тренто», «Удине» разгромно уступил «Триесту». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 19-5,Брешия – 19-6, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Дертона – 16-9, Триест – 13-12, Реджо-Эмилия – 12-13, Варезе – 12-14, Тренто – 10-14, Ваноли Кремона – 10-16, Удине – 9-16, Наполи – 9-16, Канту – 8-17, Динамо Сассари – 8-18, Тревизо – 6-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.