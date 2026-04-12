Чемпионат Турции. 30 очков Маркиза Рида не спасли «Трабзонспор» от поражения «Петким Спору», «Бурсаспор» уступил «Тюрк Телекому»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Трабзонспор» проиграл «Петким Спору» несмотря на 30 очков Маркиза Рида. «Тюрк Телеком» оказался сильнее «Бурсаспора». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бешикташ – 22-4, Фенербахче – 21-4, Бахчешехир – 19-7, Тюрк Телеком – 17-8, Трабзонспор – 17-9, Анадолу Эфес – 16-9, Галатасарай – 15-10, Эсенлер Эрокспор – 15-10, Меркезефенди – 10-15, Тофаш – 10-15, Мерсин – 9-17, Маниса – 8-17, Петким Спор – 8-18, Бурсаспор – 7-19, Каршияка – 6-20, Бююкчекмедже – 4-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.