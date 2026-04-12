Си Джей Макколлум: «После обмена в «Хоукс» сказал команде, что не хочу постоянно переезжать. Давайте побеждать»

Си Джей Макколлум рассказал о послании «Атланте» после обмена.

Ветеран «Хоукс» Си Джей Макколлум вспомнил слова, которые адресовал новым одноклубникам после обмена по ходу сезона в январе.

«Мое послание было примерно таким: «Я прожил прекрасную жизнь и заработал много денег, и сейчас мне хочется, чтобы вы добились успеха. Ваш успех – это мой успех, я не собираюсь постоянно переезжать с семьей, так что давайте вместе разберемся, как начать побеждать».

Наша цель заключалась в том, чтобы попасть в плей-офф. А теперь для нас важно восстановить здоровье, убедиться, что все готовы, чтобы мы могли и дальше наращивать темп. Команда сплотилась, выполняла план и примерно с января или февраля начала прогрессировать», – заявил 34-летний защитник.