Си Джей Макколлум: «После обмена в «Хоукс» сказал команде, что не хочу постоянно переезжать. Давайте побеждать»
Си Джей Макколлум рассказал о послании «Атланте» после обмена.
Ветеран «Хоукс» Си Джей Макколлум вспомнил слова, которые адресовал новым одноклубникам после обмена по ходу сезона в январе.
«Мое послание было примерно таким: «Я прожил прекрасную жизнь и заработал много денег, и сейчас мне хочется, чтобы вы добились успеха. Ваш успех – это мой успех, я не собираюсь постоянно переезжать с семьей, так что давайте вместе разберемся, как начать побеждать».
Наша цель заключалась в том, чтобы попасть в плей-офф. А теперь для нас важно восстановить здоровье, убедиться, что все готовы, чтобы мы могли и дальше наращивать темп. Команда сплотилась, выполняла план и примерно с января или февраля начала прогрессировать», – заявил 34-летний защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
