ACB. 29 очков Жана Монтеро помогли «Валенсии» обыграть «Уникаху», «Барселона» разгромила «Бильбао» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли шесть матчей.

«Барселона» крупно обыграла «Бильбао». «Валенсия» на выезде обыграла «Уникаху» благодаря 29 очкам Жана Монтеро. Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 24-2, Валенсия – 20-6, Мурсия – 19-7, Баскония – 19-7, Барселона –18-8, Тенерифе – 16-10, Ховентуд – 16-10, Уникаха – 15-10, Бильбао – 15-12, Жирона – 12-14, Бреоган – 10-16, Манреса – 10-16, Форса Льейда – 9-17, Сарагоса – 8-19, Сан-Пабло Бургос – 7-19, Гран-Канария – 7-19, Андорра – 7-19, Гранада – 3-23. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.