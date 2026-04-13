Евролига. «Маккаби» проиграл «Хапоэлю»

Сегодня прошел один матч регулярного сезона Евролиги.

«Хапоэль Тель-Авив» выиграл у «Маккаби Тель-Авив» на нейтральной площадке в Белграде, обеспечив себе выход в плей-офф.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 25-12, Валенсия Испания – 24-13, Реал Испания – 23-14, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 23-14, Фенербахче Турция – 23-14, Жальгирис Литва – 22-15, Црвена Звезда Сербия – 21-16, Панатинаикос Греция – 21-16, Монако – 21-16, Барселона Испания – 20-17, Дубай ОАЭ – 19-18, Маккаби Тель-Авив Израиль – 18-19, Бавария Германия – 17-20, Милан Италия – 17-20, Париж Франция – 15-22, Партизан Сербия – 15-22, Баскония Испания – 13-24, Виртус Италия – 13-24, Анадолу Эфес Турция – 12-25, Виллербан Франция – 8-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.