Winline Basket Cup. Финал. ЦСКА победил УНИКС

Сегодня прошел финальный матч Winline Basket Cup.

ЦСКА обыграл УНИКС и завоевал первый в истории чемпионский трофей внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ.

Санкт-Петербург

ЦСКАУНИКС – 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22)

ЦСКА: Тримбл (16), Кливленд (12 + 4 подбора), Курбанов (9 + 4 подбора)

УНИКС: Рэйнольдс (14 + 5 подборов + 4 перехвата), Швед (12 + 4 подбора + 4 передачи), Кулагин (11 + 7 подборов + 4 передачи)

12 апреля. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
42 комментария
1 из 19 трешек. Это просто жесть.
а могли бы забить половину если бы бросали 2ки
Беленицкому следует запретить бросать трëхи. Болел Казани надо жалеть ))
Он на метр мимо кольца бросает.
Вообще, если игрок не умеет, то и не бросает, а этому похер, мазал мажу и буду мазать.
Я уже даже радуюсь если его за фолы сажают.
Впрочем, сегодня ЦСКА и помощь судей не нужна, уникс на антирекорд по трешкам нацелился.
Почему не нужна? Нужна, обломать столько ставочников это святое, ещё и в такой день, да и Перасович пока слишком спокоен.
6 очков за четверть это дно
Похоже Перасовичу не обыграть ЦСКА
Все-таки запас прочности у ЦСКА огромный и не стать чемпионом ВТБ помогут только многочисленные травмы лидеров.
ЦСКА очень добрая и щедрая команда. Столько дарит своим соперникам (не только сегодня, а почти всегда) вторых, третьих, четвёртых шансов в атаке, не забирая свой щит + мажет с линии исправно.
Казань пока тупит и не пользуется такой добротой москвичей.
Матч достаточно боевой, но по качеству паршивый.
Команда в финале набирает 6 очков в четверти. Что за позорище??
Смотрю на Матче . А чего такая чернота ? В подвале где-то играют ?
На арене норм.
Шоу, гламур, модно, молодёжно и т. д.
Не удивлюсь, если ЦСКА в мяч зашили магнитик, и когда уникс бросает, то врубают магнитное поле, чтобы траекторию менять. Потому что так бездарно швырять как уникс невозможно, даже я бы лучше бросал.
Раскидаются сейчас. Невозможно всю игру мазать, такое случается крайне редко.
Что за чушь,статистику игр в этом сезоне гляньте.Что за выражение бог миловал.У Казани 2 основных игрока выбыла,Бингем в начале игры выбыл,Дешон только из лазарета вышел.Сегодня откровенно был плохой баскет двух команд,ЦСКА не исключение.
Почему у уникса каждую игру кто то травмируется??
