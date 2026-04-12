Winline Basket Cup. Финал. ЦСКА победил УНИКС

Сегодня прошел финальный матч Winline Basket Cup.

ЦСКА обыграл УНИКС и завоевал первый в истории чемпионский трофей внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ.

Winline Basket Cup

Санкт-Петербург

Финал

ЦСКА – УНИКС – 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22)

ЦСКА : Тримбл (16), Кливленд (12 + 4 подбора), Курбанов (9 + 4 подбора)

УНИКС : Рэйнольдс (14 + 5 подборов + 4 перехвата), Швед (12 + 4 подбора + 4 передачи), Кулагин (11 + 7 подборов + 4 передачи)

12 апреля . 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.