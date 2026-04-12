Шакил О’Нил: «Знаете, что пугает меня в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску?»

О’Нил о «Никс»: Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску.

Член Зала славы Шакил О ’Нил высказал свои опасения о «Нью-Йорке » и центровом Карле-Энтони Таунсе.

«Знаете, что меня пугает в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску? Серьезно, иногда он играет феноменально, а в другие разы его на площадке не найти. Если он будет играть так, как умеет, я поставлю на «Никс», но Таунс не показывал мне этого последние пару лет», – сказал О’Нил.

В текущем сезоне Таунс является вторым лучшим бомбардиром «Никс» (20,1 очка) и лучшим подбирающим (11,9).