9

Шакил О’Нил: «Знаете, что пугает меня в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску?»

О’Нил о «Никс»: Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску.

Член Зала славы Шакил О’Нил высказал свои опасения о «Нью-Йорке» и центровом Карле-Энтони Таунсе.

«Знаете, что меня пугает в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску? Серьезно, иногда он играет феноменально, а в другие разы его на площадке не найти. Если он будет играть так, как умеет, я поставлю на «Никс», но Таунс не показывал мне этого последние пару лет», – сказал О’Нил.

В текущем сезоне Таунс является вторым лучшим бомбардиром «Никс» (20,1 очка) и лучшим подбирающим (11,9).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoКарл-Энтони Таунс
logoШакил О′Нил
logoНью-Йорк
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, пора ему хоть раз перед ПО принять озверина. Устроить хоть раз «Месть кота Леопольда». Вопрос только, есть ли он вообще у него, озверин?
Ответ володька трынкин
Да, пора ему хоть раз перед ПО принять озверина. Устроить хоть раз «Месть кота Леопольда». Вопрос только, есть ли он вообще у него, озверин?
Миннесота серию против Денвера два года назад выиграли во многом за счёт КАТа, который провёл лучшую серию плей-офф в карьере, вопрос только — можно ли это повторить)
Ответ володька трынкин
Да, пора ему хоть раз перед ПО принять озверина. Устроить хоть раз «Месть кота Леопольда». Вопрос только, есть ли он вообще у него, озверин?
Никому он ничего не должен играет как пойдёт. Обычно не идёт)
В фразе "лучшим побдирающим" явно лишняя буква "п"
Ответ гайка и болт
В фразе "лучшим побдирающим" явно лишняя буква "п"
Лучшим обдирающим можно было бы называть лидера по перехватам.
Мне кажется, что когда Котяра принимает, как тут выразились, озверин и старается выдавать искру - он перебирает фолы и это рушит всё, он сразу начинает ограничивать себя во всех аспектах игры, а команда сразу ограничивает его.

То есть тут не то, что мягкотелость, а скорее неумение свою энергию переносить в правильное русло в большей части игры.

К нему нет вопросов по умениям (ни в хорошем, ни в плохом смысле).
КЭТ это мейн-кун, добродушный великан. Но в ярости может быть опасен, его разрушительная мощь сопоставимая с небольшой рысью.
Тигриная киска он
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
