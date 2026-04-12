Шакил О’Нил: «Знаете, что пугает меня в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску?»
Член Зала славы Шакил О’Нил высказал свои опасения о «Нью-Йорке» и центровом Карле-Энтони Таунсе.
«Знаете, что меня пугает в «Никс»? Я не знаю, какого КЭТа я получу: тигра или киску? Серьезно, иногда он играет феноменально, а в другие разы его на площадке не найти. Если он будет играть так, как умеет, я поставлю на «Никс», но Таунс не показывал мне этого последние пару лет», – сказал О’Нил.
В текущем сезоне Таунс является вторым лучшим бомбардиром «Никс» (20,1 очка) и лучшим подбирающим (11,9).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
То есть тут не то, что мягкотелость, а скорее неумение свою энергию переносить в правильное русло в большей части игры.
К нему нет вопросов по умениям (ни в хорошем, ни в плохом смысле).