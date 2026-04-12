Брат Павла Савкова, Александр, дебютировал за «Сарагосу» в чемпионате Испании
Защитник Александр Савков, брат защитника МБА-МАИ Павла Савкова, провел свой первый матч за основную команду «Сарагосы» в чемпионате Испании.
В игре против «Форса Льейда» 20-летний Савков появился на паркете на 1 минуту и успел отметиться неточным трехочковым.
В испанской молодежной лиге Савков играет в среднем по 23 минуты за матч, набирая 12,4 очка, 5,6 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт лиги ACB
