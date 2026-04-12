Матас Бузелис о Билли Доноване: «Хочу, чтобы он остался. Он – краеугольный камень моей карьеры»

Бузелис о Доноване: Хочу, чтобы он остался.

Форвард-второгодка «Чикаго» Матас Бузелис рассказал инсайдеру Кей Си Джонсону, что он связался с главным тренером Билли Донованом после увольнений вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли, чтобы обсудить будущее Донована. 

Бузелис ясно дал понять, что надеется на долгосрочное сотрудничество тренера с клубом.

«Я хочу, чтобы он остался. Я с ним навсегда. Он – краеугольный камень моей карьеры», – сказал Бузелис.

Бузелис также поделился своей реакцией на уход Карнишоваса и Эверсли.

«Это было тяжело. Организация поступает так, как сочтет нужным. Но это обидно, потому что эти парни выбрали меня на драфте, поверили в меня. Они для меня как семья. Они отличные люди, которые очень много работают», – отметил форвард.

Бузелис проводит второй сезон за «Буллс», набирая в среднем 16,3 очка, 5,8 подбора и 2,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Кей Си Джонсона в соцсети X
8 комментариев
Не знаю, мужик команду с праймовым Дюрантом не смог привести к чемпионству, чего вы от него ждете в команде с Бузелисом?

Эталонный тренер-середняк, каких много в лиге.
"Но это обидно, потому что эти парни выбрали меня на драфте, поверили в меня"(с).А еще они выбрали Патрика Уильямса,который с нами навсегда походу.Только за него эту парочку надо было выставить на мороз.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
"Но это обидно, потому что эти парни выбрали меня на драфте, поверили в меня"(с).А еще они выбрали Патрика Уильямса,который с нами навсегда походу.Только за него эту парочку надо было выставить на мороз.
Проблема даже не в самом пике Пэт Уилла как таковом, там в целом драфт был сломан из-за ковида. А проблема в том что прибалтийский гений выдал ему контракт, который сейчас пожалуй в топ-3 худших контрактов лиги. За этот контракт нужно было увольнять еще год назад по хорошему
Перестройка грядет, так что может оно и к лучшему, как в гсв свое время с Джексоном, вроде норм всё, клуб прогрессирует, но чего то не хватает
Материалы по теме
«Буллс» требуют от нового генерального менеджера сохранить Билли Донована
8 апреля, 04:54
Худшие тренеры НБА. Их не будет в лиге в следующем году
7 апреля, 10:08
Билли Донован – главный кандидат на пост главного тренера Северной Каролины
6 апреля, 15:46
