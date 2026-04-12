Матас Бузелис о Билли Доноване: «Хочу, чтобы он остался. Он – краеугольный камень моей карьеры»

Бузелис о Доноване: Хочу, чтобы он остался.

Форвард-второгодка «Чикаго » Матас Бузелис рассказал инсайдеру Кей Си Джонсону, что он связался с главным тренером Билли Донованом после увольнений вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли, чтобы обсудить будущее Донована.

Бузелис ясно дал понять, что надеется на долгосрочное сотрудничество тренера с клубом.

«Я хочу, чтобы он остался. Я с ним навсегда. Он – краеугольный камень моей карьеры», – сказал Бузелис.

Бузелис также поделился своей реакцией на уход Карнишоваса и Эверсли.

«Это было тяжело. Организация поступает так, как сочтет нужным. Но это обидно, потому что эти парни выбрали меня на драфте, поверили в меня. Они для меня как семья. Они отличные люди, которые очень много работают», – отметил форвард.

Бузелис проводит второй сезон за «Буллс», набирая в среднем 16,3 очка, 5,8 подбора и 2,1 передачи.