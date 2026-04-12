  • Анонимный игрок НБА считает Гилджес-Александера MVP сезона: «Лучший баскетболист в составе лучшей команды»
6

Анонимный игрок НБА назвал лучшего баскетболиста сезона.

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер занял первое место в анонимном опросе игроков НБА по поводу MVP сезона от The Athletic.

«Шэй демонстрирует невероятную стабильность. У «Оклахомы» были травмы, но он оставался на высоте. Мы воспринимаем это как должное, но он набирает как минимум 20 очков в каждом матче. У «Тандер» было много травм, но они все равно остаются номером один на Западе», – объяснил свой выбор один из игроков, которые приняли участие в голосовании.

«Лучший игрок в лучшей команде. Что еще можно сказать?» – добавил другой баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
А почему аноним? Это что преступление - считать Шэя MVP?🏀
"Ты аноним, анонимы половину мира заполонили, но мы их анонимно похоронили"
Только вот без него Окла и так выигрывали все матчи
