Анонимный игрок НБА считает Гилджес-Александера MVP сезона: «Лучший баскетболист в составе лучшей команды»
Анонимный игрок НБА назвал лучшего баскетболиста сезона.
Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер занял первое место в анонимном опросе игроков НБА по поводу MVP сезона от The Athletic.
«Шэй демонстрирует невероятную стабильность. У «Оклахомы» были травмы, но он оставался на высоте. Мы воспринимаем это как должное, но он набирает как минимум 20 очков в каждом матче. У «Тандер» было много травм, но они все равно остаются номером один на Западе», – объяснил свой выбор один из игроков, которые приняли участие в голосовании.
«Лучший игрок в лучшей команде. Что еще можно сказать?» – добавил другой баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
А почему аноним? Это что преступление - считать Шэя MVP?🏀
"Ты аноним, анонимы половину мира заполонили, но мы их анонимно похоронили"
Только вот без него Окла и так выигрывали все матчи
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем