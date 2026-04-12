Лонзо Болл: «Вембаньяма может стать величайшим баскетболистом всех времен, если избежит травм»
2-й номер драфта назвал условие, при котором Вембаньяма станет величайшим.
Экс-игрок «Лейкерс» и «Кливленда» Лонзо Болл считает, что потенциал центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы со временем может привести его к статусу величайшего баскетболиста в истории.
«Вембаньяма может стать величайшим баскетболистом всех времен, если избежит травм. Я не шучу», – произнес 2-й номер драфта НБА 2017 года.
22-летний француз проводит третий сезон в НБА, набирая 25,0 очка, 11,5 подбора, 3,1 передачи и 3,1 блок-шота в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ball in the Family
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лонзо, походу, давно ремня не получал. Максимум вторым он может стать после, конечно же, Лавара.
Одно и тоже все уже повторяют. Это итак очевидно. Такая махина с подобным набором навыков имеет как минимум потенциал быть в одном ряду с великими
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем