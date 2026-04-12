«Пистонс» по инициативе Дюрена не стали пожимать руки игрокам «Хорнетс» после матча
В Восточной конференции НБА появилось новое соперничество .
«Пистонс» по инициативе центрового Джейлена Дюрена не стали пожимать руки игрокам «Хорнетс» после недавнего матча.
Встречи между командами в этом сезоне носят напряженный характер и сопровождаются стычками, в феврале баскетболисты «Детройта» и «Шарлотт» устроили крупную драку с четырьмя удалениями. Не стала исключением и последняя.
«Детройт» в этом сезоне стал 1-м на Востоке в регулярном чемпионате, «Шарлотт» занимает 9-е место.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
Уважаю !!!👏👏👏