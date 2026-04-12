«Пистонс» по инициативе Дюрена не стали пожимать руки игрокам «Хорнетс» после матча

В Восточной конференции НБА появилось новое соперничество .

«Пистонс» по инициативе центрового Джейлена Дюрена не стали пожимать руки игрокам «Хорнетс» после недавнего матча.

Встречи между командами в этом сезоне носят напряженный характер и сопровождаются стычками, в феврале баскетболисты «Детройта» и «Шарлотт» устроили крупную драку с четырьмя удалениями. Не стала исключением и последняя.

«Детройт» в этом сезоне стал 1-м на Востоке в регулярном чемпионате, «Шарлотт» занимает 9-е место.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
Надеюсь Шарлотт пройдут в ПО.
Накал страстей в этом сезоне, абсолютно разные стили игры, голод обеих команд до побед в плей-офф, эта пара была бы украшением первого раунда!
Bad Boys , версия 3.0
Уважаю !!!👏👏👏
Надеюсь зарубятся в плей-офф. Будет огонь🔥🔥🔥
Да, надо поболеть за Шершней в плей-ин
Старый дух олдскула возвращается. В НХЛ и МЛБ до сих пор руки не жмут после матча.
Красавчики. А то все стали друг-другу братанами, корешами, соведущими в подкастах. От этой мягкости и регулярка уже не та, и МВЗ скатился. Надо больше таких противостояний
Да,варенье с конфетами
Материалы по теме
Ламело Болл отказался от лэй-апа, убежал на дугу и забросил трехочковый
11 апреля, 09:05Видео
Ламело Болл начал насмехаться над Айзейей Стюартом за жалобы к судьям
11 апреля, 04:33Видео
Данки Джейлена Дюрена и Тумани Камары стали лучшими моментами игрового дня НБА
3 апреля, 10:11Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем