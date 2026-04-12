Микэл Бриджес, на счету которого 637 матчей подряд, будет единственным из старта «Никс», кто не пропустит игру против «Хорнетс»

Бриджес продолжит свою серию матчей без пропусков.

По сообщению Джеймса Эдвардса из The Athletic, «Никс» предоставят отдых 4 стартовым игрокам, а также Митчеллу Робинсону в игре с «Хорнетс».

Таким образом, Джейлен Брансон , Джош Харт , О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс , как ожидается, пропустят матч.

Микэл Бриджес станет единственным игроком стартовой пятерки, кто выйдет против «Шарлотт», так как он стремится продлить свою серию из 637 сыгранных подряд матчей. Однако ожидается, что он не проведет на площадке значительное игровое время.

«Никс» обеспечили себе третье место на Востоке, поэтому финал регулярного чемпионата для них не имеет турнирного значения. Их соперник по плей-офф еще не определен.