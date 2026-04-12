  • Микэл Бриджес, на счету которого 637 матчей подряд, будет единственным из старта «Никс», кто не пропустит игру против «Хорнетс»
Бриджес продолжит свою серию матчей без пропусков.

По сообщению Джеймса Эдвардса из The Athletic, «Никс» предоставят отдых 4 стартовым игрокам, а также Митчеллу Робинсону в игре с «Хорнетс».

Таким образом, Джейлен Брансон, Джош Харт, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, как ожидается, пропустят матч.

Микэл Бриджес станет единственным игроком стартовой пятерки, кто выйдет против «Шарлотт», так как он стремится продлить свою серию из 637 сыгранных подряд матчей. Однако ожидается, что он не проведет на площадке значительное игровое время.

«Никс» обеспечили себе третье место на Востоке, поэтому финал регулярного чемпионата для них не имеет турнирного значения. Их соперник по плей-офф еще не определен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Джеймса Эдвардса в соцсети X
Отыграет 2 секунды, сфолит и уйдёт
Ответ Сергей Пузанков
Как и было в прошлом году!:)
Неубиваемый
Ответ dev0
Ну до Эй Си Грина ему ещё полных почти 7 сезонов (без 15 игр) отыграть нужно без пропусков (1192 игры подряд у легенды в течение 15 лет)
Как он это делает, я не понимаю. Он же ещё при этом достаточно жёсткий, "контактный" игрок с хорошей защитой, при скромных габаритах толкается и борется с огромными махинами вроде Янниса, Йокича, Леброна. Нужно выяснить, что за организм у него такой, особенности генетики, строения, суставов, сухожилий, мышц, сочленений.
Ответ DaniRMadrid
... Есть" взрослый мужчина"- с ним надо проконсультироваться.
Ответ DaniRMadrid
У него при скромном росте для форварда какой-то нереальный размах рук
Красавец - любит просто баскетбол.
МЕГАТРОН !!!🤖🤖🤖
Любимый игрок Тома Тибодо в составе Никс))
Материалы по теме
Стивен Эй Смит о необходимости для «Никс» побороться за Янниса Адетокумбо: «Обменяйте всех, включая команду поддержки, кроме Джейлена Брансона»
8 апреля, 04:48
Микэл Бриджес о прерванной серии поражений «Никс»: «В последних матчах нам немного не хватало старания»
2 апреля, 08:45
Джош Харт посоветовал Стивену Эй Смиту «заткнуться»: «Он и состав «Никс» толком не знает»
27 марта, 04:50
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем