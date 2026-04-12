Микэл Бриджес, на счету которого 637 матчей подряд, будет единственным из старта «Никс», кто не пропустит игру против «Хорнетс»
Бриджес продолжит свою серию матчей без пропусков.
По сообщению Джеймса Эдвардса из The Athletic, «Никс» предоставят отдых 4 стартовым игрокам, а также Митчеллу Робинсону в игре с «Хорнетс».
Таким образом, Джейлен Брансон, Джош Харт, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, как ожидается, пропустят матч.
Микэл Бриджес станет единственным игроком стартовой пятерки, кто выйдет против «Шарлотт», так как он стремится продлить свою серию из 637 сыгранных подряд матчей. Однако ожидается, что он не проведет на площадке значительное игровое время.
«Никс» обеспечили себе третье место на Востоке, поэтому финал регулярного чемпионата для них не имеет турнирного значения. Их соперник по плей-офф еще не определен.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Отыграет 2 секунды, сфолит и уйдёт
Как и было в прошлом году!:)
Неубиваемый
Ну до Эй Си Грина ему ещё полных почти 7 сезонов (без 15 игр) отыграть нужно без пропусков (1192 игры подряд у легенды в течение 15 лет)
Как он это делает, я не понимаю. Он же ещё при этом достаточно жёсткий, "контактный" игрок с хорошей защитой, при скромных габаритах толкается и борется с огромными махинами вроде Янниса, Йокича, Леброна. Нужно выяснить, что за организм у него такой, особенности генетики, строения, суставов, сухожилий, мышц, сочленений.
... Есть" взрослый мужчина"- с ним надо проконсультироваться.
У него при скромном росте для форварда какой-то нереальный размах рук
Красавец - любит просто баскетбол.
МЕГАТРОН !!!🤖🤖🤖
Железный Человек
Любимый игрок Тома Тибодо в составе Никс))
