РФБ о нецензурном комментарии Эдуарда Сандлера: «Инцидент будет рассмотрен компетентным органом и оценен согласно регламенту»
Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок сообщил, что федерация рассмотрит инцидент с нецензурным послематчевым комментарием главного тренера «Динамо Владивосток» Эдуарда Сандлера.
Ранее специалист бурно отреагировал на второе подряд поражение команды в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги против «Новосибирска».
«Эдуарда Сандлера можно понять со всех сторон, – отметил Дячок. – Это человек, который действительно живет баскетболом. Как тренер команды, которая выиграла регулярный чемпионат, он не может смириться со вторым поражением подряд в концовке игры, тем более с таким сценарием. Добавляет огня тот факт, что «Новосибирск» зашел на восьмую строчку через плей-ин и, возможно, сказался фактор недооценки соперника.
Эдуард Михайлович провел сложнейший и насыщенный сезон с точки зрения организации баскетбольных процессов в регионе, в том числе шикарно принятый «Финал четырех» Кубка России. Победа в регулярном чемпионате вселяла уверенность на более высокие результаты, чем проигрыш в первом раунде плей-офф. Теперь права на ошибку не осталось. Все знают, что он – всегда находка для журналистов и блогеров, поэтому и его послематчевые интервью такие яркие. Что касается санкций, то инцидент будет рассмотрен компетентным органом РФБ и оценен согласно регламенту».
Апрель 2025: обвинён в избиении 19-летнего футболиста Пари НН (сотрясение мозга, заявление в полицию)
Декабрь 2024: оскорбительные высказывания после смерти Яниса Тиммы.
Апрель 2026: в интервью после поражения использовал 9 нецензурных слов
Такие люди только позорят российский спорт
Пусть выплеснут пар на камеру, чем на игроков.