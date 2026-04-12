Гэйб Винсент об игре с Леброном: «К «Лейкерс» приковано огромное внимание»

Экс-игрок «Лейкерс» рассказал о нюансах выступления с Леброном.

Бывший защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент констатировал, что во время совместного выступления со звездным Леброном Джеймсом в Лос-Анджелесе баскетболисты оказываются под давлением.

«Играть вместе с Броном… Джеймс так хорошо понимает баскетбол, его IQ, скорость мышления настолько высоки, что порой тебе просто нужно оставаться на месте, быть готовым к броску, быть готовым выполнить свою работу.

До сих пор обсуждают, что Брон якобы сказал что-то обо мне. Но я говорю: это не так. Теперь я могу посмотреть на то, как это работает со стороны. Я давал интервью примерно месяц назад, и меня спросили: «Каково это – быть в «Лейкерс» и общаться со СМИ?» Я спросил: «Каково вам говорить о нас?»

Вы обязаны говорить о Броне. А если сказать нечего, вы все равно должны его упомянуть. Вы спрашиваете меня: «Каково это?» Это я спрашиваю вас, каково это. Этот человек великолепен. Нельзя говорить о баскетболе и не упоминать его. Это многое говорит о его карьере… Ну и да, к «Лейкерс » приковано огромное внимание», – признался Винсент.

По ходу сезона «озерники» обменяли Винсента в «Атланту».