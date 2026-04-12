Гэйб Винсент об игре с Леброном: «К «Лейкерс» приковано огромное внимание»

Экс-игрок «Лейкерс» рассказал о нюансах выступления с Леброном.

Бывший защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент констатировал, что во время совместного выступления со звездным Леброном Джеймсом в Лос-Анджелесе баскетболисты оказываются под давлением.

«Играть вместе с Броном… Джеймс так хорошо понимает баскетбол, его IQ, скорость мышления настолько высоки, что порой тебе просто нужно оставаться на месте, быть готовым к броску, быть готовым выполнить свою работу.

До сих пор обсуждают, что Брон якобы сказал что-то обо мне. Но я говорю: это не так. Теперь я могу посмотреть на то, как это работает со стороны. Я давал интервью примерно месяц назад, и меня спросили: «Каково это – быть в «Лейкерс» и общаться со СМИ?» Я спросил: «Каково вам говорить о нас?»

Вы обязаны говорить о Броне. А если сказать нечего, вы все равно должны его упомянуть. Вы спрашиваете меня: «Каково это?» Это я спрашиваю вас, каково это. Этот человек великолепен. Нельзя говорить о баскетболе и не упоминать его. Это многое говорит о его карьере… Ну и да, к «Лейкерс» приковано огромное внимание», – признался Винсент.

По ходу сезона «озерники» обменяли Винсента в «Атланту».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Out The Mud
Сын Леброна лютует в G-лиге и ставит рекорды. Неужели обрел себя в «Лейкерс»?
13 апреля, 14:41
Леброн Джеймс: «Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что ждет нас в будущем»
12 апреля, 04:05
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» обречены. Надо завершать сезон Луки Дончича»
11 апреля, 18:37
«Наггетс» и «Лейкерс» решат судьбу 3-го места, «Рэпторс», «Мэджик» и «Сиксерс» поборются за прямой выход в плей-офф и другие расклады перед финалом «регулярки» НБА
11 апреля, 16:12Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем