17

Стэн Ван Ганди: «Йокич защищается на том же уровне, что и Шэй»

Бывший тренер НБА Стэн Ван Ганди оценил защитные навыки суперзвезды «Денвера» Николы Йокича.

«Я считаю, что защиту Йокича недооценивают. Претензии к нему должны были исчезнуть еще пять лет назад. Он не Вемби и не Руди Гобер, но он надежный защитник.

Йокич защищается на том же уровне, что и Шэй. Шэй хорош против игрока без мяча, но ему никогда не приходится опекать бомбардира высокого класса. Не потому что он не может, а потому что у них есть Лу Дорт, Кэйсон Уоллес, Джейлен Уильямс.

Я бы поставил их на один уровень», – сказал Ван Ганди.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoСтэн Ван Ганди
logoШэй Гилджес-Александер
logoРуди Гобер
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то об этом заговорили. Да, Йокич плохой рим протектор, но при этом хороший защитник в целом. Уникальное сочетание для центрового
Щас тут на спортце 15- летние фаны ШГА из Урюпинска быстренько докажут , что этот человек в баскетболе ничего не понимает ...
Ответ Игорь Ерин
16 летний фан Йокича, Ганди и прочие подобные эксперты, вероятно и разбираются в баскетболе, но они говорят подобные фразы специально, что бы хайпануть, уверен он не считает так как сказал, но рейтинги надо делать. Нужно быть слепым, чтоб правда думать, что защита Йокича на уровне Шая.
Ответ Игорь Ерин
А 30-летние фаны Йокича будут кричать о продвинутых защитных метриках, по которым Йокич дышит в спину Вембаньяме и влияет на всю командную оборону, чего не способен делать Шэй
Йокич это эталон большого в Баскец.
Игрок таких габаритов, который может все и трехи закладывать, и координация на уровне, и думает на площадке будут в большой цене.
Это супер игрок
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем