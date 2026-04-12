Стэн Ван Ганди: «Йокич защищается на том же уровне, что и Шэй»

Ван Ганди: Йокич защищается на том же уровне, что и Шэй.

Бывший тренер НБА Стэн Ван Ганди оценил защитные навыки суперзвезды «Денвера » Николы Йокича .

«Я считаю, что защиту Йокича недооценивают. Претензии к нему должны были исчезнуть еще пять лет назад. Он не Вемби и не Руди Гобер , но он надежный защитник.

Йокич защищается на том же уровне, что и Шэй. Шэй хорош против игрока без мяча, но ему никогда не приходится опекать бомбардира высокого класса. Не потому что он не может, а потому что у них есть Лу Дорт, Кэйсон Уоллес, Джейлен Уильямс.

Я бы поставил их на один уровень», – сказал Ван Ганди.