Док Риверс об «испорченных отношениях» с Яннисом: «Смеялся, читая материал Чарании»
Док Риверс сказал правду об отношениях с Адетокумбо.
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс отреагировал на затронутую в материале Шэмса Чарании на ESPN тему «испорченных отношений» между организацией и лидером команды Яннисом Адетокумбо.
«У нас отличные отношения.
Он [Шэмс] говорил о наших проблемах в раздевалке, а я смеялся, читая это. Думал: ну да, у нас был непростой день в нашей раздевалке… Но это нормальное явление, в раздевалках так случается», – заявил Риверс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
4 комментария
Чарания будет смеяться когда Док останется без работы на следующий день после обмена Янниса
Док непотопляемый. Расширение Лиги задумано в том числе, чтобы у Риверса было больше возможностей получить пост.
смеялся, ведь я не умею читать
... Мысли , как будто они с первого места в регулярке ,вышли в плей-офф.
