Док Риверс об «испорченных отношениях» с Яннисом: «Смеялся, читая материал Чарании»

Док Риверс сказал правду об отношениях с Адетокумбо.

Главный тренер «Милуоки » Док Риверс отреагировал на затронутую в материале Шэмса Чарании на ESPN тему «испорченных отношений» между организацией и лидером команды Яннисом Адетокумбо .

«У нас отличные отношения.

Он [Шэмс] говорил о наших проблемах в раздевалке, а я смеялся, читая это. Думал: ну да, у нас был непростой день в нашей раздевалке… Но это нормальное явление, в раздевалках так случается», – заявил Риверс.