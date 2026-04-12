Следящие за «Бакс» журналисты считают, что Кэм Томас стал информатором Чарании для материала о «Погуглите меня»-собрании

Назван игрок «Бакс», который подставил Дока Риверса.

Инсайдер Шэмс Чарания недавно написал материал о внутренней обстановке в «Милуоки ». Одним из описанных эпизодов стало собрание команды, на котором главный тренер Док Риверс упомянул свое резюме, что якобы вызвало отрицательную реакцию игроков.

Риверс позже описал свою трактовку на подкасте.

«Все выдернули из контекста... Был один парень, который продолжал говорить о своей статистике. И я, можно сказать, упомянул, что у меня тоже есть свои цифры», – отметил Риверс.

Следящие за «Бакс» журналисты сходятся во мнении, что информатором Чарании стал Кэм Томас, который был отчислен из команды в конце марта.

«Итак, кротом был Кэм Томас. Вот это да. Шэмс накатал целую статью, потому что Кэм Томас хотел выговориться. Такое себе» – отмечается в канале Cream City Crossover.



