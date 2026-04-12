  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
11

Следящие за «Бакс» журналисты считают, что Кэм Томас стал информатором Чарании для материала о «Погуглите меня»-собрании

Назван игрок «Бакс», который подставил Дока Риверса.

Инсайдер Шэмс Чарания недавно написал материал о внутренней обстановке в «Милуоки». Одним из описанных эпизодов стало собрание команды, на котором главный тренер Док Риверс упомянул свое резюме, что якобы вызвало отрицательную реакцию игроков.

Риверс позже описал свою трактовку на подкасте.

«Все выдернули из контекста... Был один парень, который продолжал говорить о своей статистике. И я, можно сказать, упомянул, что у меня тоже есть свои цифры», – отметил Риверс.

Следящие за «Бакс» журналисты сходятся во мнении, что информатором Чарании стал Кэм Томас, который был отчислен из команды в конце марта.

«Итак, кротом был Кэм Томас. Вот это да. Шэмс накатал целую статью, потому что Кэм Томас хотел выговориться. Такое себе» – отмечается в канале Cream City Crossover.
 
 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
ESPN
logoМилуоки
logoКэм Томас
logoНБА
Шэмс Чарания
logoДок Риверс
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шансы остаться летом без контракта у него велики, как никогда.
Ответ Ждун Демина
У Томаса или у Риверса?)
Ответ Григорий Ефимов
У Томаса Док непотопляем.
... Это был аналитик NBC Sports Остин Риверс.
Кэм Томас во всех смыслах токсичен для команд на что-то претендующих, но для танкинга идеальный вариант
Ответ genius1986okla
В этом году аж две команды оттанковал, мужик
Ответ Сергей Пузанков
Причем обе его отчислили специально чтобы он случайно не помешал танковать)
Томас по кличке Крот. Вариант для никнейма.
Чемодан вокзал Китай
Инсайд об инсайде.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
